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10:40, 19 июня 2025Россия

Раскрыто число пропавших без вести жителей Курской области

Хинштейн: Судьба более 570 жителей Курской области остается неизвестной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Судьба более 570 жителей Курской области остается неизвестной. Число пропавших без вести россиян раскрыл временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в интервью РИА Новости.

«Я могу сказать не о том, сколько в розыске, потому что розыск ведет полиция. Я могу сказать о том, сколько человек в нашем реестре лиц, утративших связь с родственниками, судьба которых, к сожалению, нам не известна», — ответил Хинштейн.

По его данным, речь идет о немногим более 570 курян. Точное число он не назвал.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев удалось восстановить связь с близкими более 2,5 тысячи пропавших жителей Курской области. Во многих случаях речь шла о взрослых людях, которые, оставаясь в приграничных районах, могли потерять средства связи.

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