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14:17, 19 июня 2025Мир

Россия выразила готовность помочь Ирану

Песков: Россия в случае необходимости готова оказать Ирану гуманитарную помощь
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Россия в случае необходимости готова оказать Ирану гуманитарную помощь. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Если будут какие-то запросы с иранской стороны, то, конечно, они будут обрабатываться быстро, оперативно», — ответил представитель Кремля на вопрос, окажет ли Россия гуманитарную поддержку Исламской республике, если она этого попросит.

Ранее Песков сообщил, что Тегеран не запрашивал у Москвы помощь, однако отметил, что российская поддержка в адрес Ирана «налицо».

Также пресс-секретарь заявил, что Москва на данном этапе не видит перспектив для мира между Ираном и Израилем, поскольку конфликт между странами только разрастается. Он указал на то, что Россия является одной из немногих стран, которая поддерживает контакт с обеими сторонами, а также «теперь уже и США» по данному вопросу.

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