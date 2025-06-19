В Кремле высказались о помощи Ирану

Песков: Иран не запрашивал военную помощь у России

Иран не запрашивал военную помощь у России, однако Москва поддерживает Тегеран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В военном плане, во-первых, Иран не просил помощи от нас. Во-вторых, даже в контексте договора, который у нас есть с Ираном, там нет положения о военной взаимопомощи в таких ситуациях», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, поддержка Москвы в адрес Тегерана при этом «налицо».

Ранее представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин уверен в возможной развязке конфликта между Ираном и Израилем.