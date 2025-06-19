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12:17, 19 июня 2025Мир

В Кремле высказались о помощи Ирану

Песков: Иран не запрашивал военную помощь у России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Иран не запрашивал военную помощь у России, однако Москва поддерживает Тегеран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«В военном плане, во-первых, Иран не просил помощи от нас. Во-вторых, даже в контексте договора, который у нас есть с Ираном, там нет положения о военной взаимопомощи в таких ситуациях», — отметил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, поддержка Москвы в адрес Тегерана при этом «налицо».

Ранее представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин уверен в возможной развязке конфликта между Ираном и Израилем.

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