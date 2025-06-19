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17:15, 19 июня 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам дали совет по защите своих данных от крупнейшей утечки в истории

Эксперт по безопасности Мясоедов призвал менять пароли после крупнейшей утечки
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivanova Ksenia / Shutterstock / Fotodom

Чтобы защитить свои цифровые данные от крупнейшей утечки в истории, нужно в первую очередь поменять пароль. Об этом «Ленте.ру» рассказал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. Также он посоветовал пока не пользоваться пострадавшими сервисами, так как брешь в защите данных может оставаться и сейчас.

«Во-первых надо срочно менять пароли всем буквально, у кого есть какая-нибудь учетная запись на Gmail (…) Судя по тому, что это произошло сразу у нескольких игроков, ситуация непонятная, и моментального закрытия всех брешей мы не получим, то есть какое-то время мы можем находиться еще в условиях повышенной опасности», — считает Мясоедов.

Он также назвал менее реалистичной для исполнения рекомендацию пока не пользоваться сервисами, которые пострадали при утечке данных, и выкачать из них всю информацию. Также, по его словам, Россия была бы сильнее затронута этим событием, если бы находилась в старых реалиях, когда больше использовались зарубежные цифровые продукты.

То, что мы видим из этой новости, — это беспрецедентный случай. В изначальном смысле слова беспрецедентный: такого до этого не было. Огромная утечка, я думаю, что это будет одной из главных новостей ближайших дней

Павел Мясоедовэксперт по кибербезопасности

Он подчеркнул, что все данные абсолютно новые, а не компиляция старых утечек. При этом будет сложно быстро ее ликвидировать, так как непонятно, где и на каком этапе она произошла, уточнил эксперт.

Причем утечка у нескольких крупнейших IT-компаний мира, у которых, в принципе, естественно, безопасность поставлена в голове угла. И если такую утечку мы видим, то можем с 90-процентной вероятностью говорить, что это целенаправленная атака профессиональных хакеров

Павел Мясоедовэксперт по кибербезопасности

Ранее стало известно о том, что в интернет попали 16 миллиардов URL-адресов, логинов и паролей от цифровых сервисов, в частности, Google, Apple, Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и Telegram. В сети были обнаружены 30 массивов личных данных, каждый из которых содержал от десятков миллионов до миллиардов строк данных.

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