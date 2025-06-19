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09:29, 19 июня 2025Россия

Россиянин обратился к Бастрыкину с просьбой «одолжить машину времени» и поплатился

Петербуржец обратился к Бастрыкину с просьбой о машине времени и был оштрафован
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Житель Санкт-Петербурга обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой на плакате «одолжить машину времени» и поплатился. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Россиянин был оштрафован на 20 тысяч рублей за то, что он провел акцию без уведомления властей.

17 июня житель Северной столицы провел одиночный пикет на Пулковском шоссе. Мужчина вывесил на газели плакат, на котором был изображен неизвестный. Там же присутствовала фраза с обращением к Бастрыкину.

До этого стало известно, что жители Воронежа записали видеообращение к главе СКР с требованием «разобраться с захватчиками».

Тогда один из горожан попросил Бастрыкина решить вопрос с, как утверждается, незаконным захватом земельных участков на берегу местного водохранилища.

ЖЗЛ
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