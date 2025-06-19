Россиянин подал в суд на военкомат из-за памятника участнику СВО и выиграл

В Забайкалье брату участника СВО пришлось судиться с военкоматом из-за выплат

В Забайкалье брату участника специальной военной операции (СВО) на Украине пришлось судиться с военкоматом из-за выплат на установку памятника. Иск он выиграл, сообщили в пресс-службе Краснокаменского городского суда.

Как следует из материалов дела, единственным родственником не вернувшегося с фронта бойца остался двоюродный брат. На его плечи легла церемония захоронения, он же установил гранитный памятник на могиле военнослужащего. Впоследствии россиянин обратился в военкомат за компенсацией вышеперечисленных трат, но получил отказ.

В военкомате отказ объяснили тем, что двоюродный брат не является близким родственником военнослужащего, а потому выплаты ему не полагаются.

В суде выяснилось, что это было волеизъявлением участника СВО, чтобы его захоронением занимался именно двоюродный брат, как единственный ближайший родственник. «Оснований для отказа в возмещении расходов на установку памятника военнослужащему не имелось», — пояснили в пресс-службе суда.

В итоге суд обязал военный комиссариат Забайкальского края произвести оплату услуг по изготовлению и установке памятника бойцу СВО в размере 40 600 рублей.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге чиновники самовольно лишили льгот семью участника СВО. Свое решение власти объяснили задолженностью россиянки по взносам за капремонт. При этом на тот момент задолженность уже была погашена.