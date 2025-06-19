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09:55, 19 июня 2025Россия

Россиянин сходил к стоматологу и едва не получил интимную травму

Житель Кемерово сходил к стоматологу и едва не получил травму ануса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Житель Кемерово сходил к стоматологу и едва не получил интимную травму. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным российского издания, мужчина во время процедуры случайно проглотил отлетевший ключ для затягивания имплантов.
Трехсантиметровая конструкция прошла через внутренности и застряла в анусе пациента.

Горожанин обратился в больницу имени Подгорбунского. Эндоскопист в ходе операции извлек из организма мужчины инородное тело. Сейчас жизни россиянина ничего не угрожает, его выписали домой.

До этого стало известно, что во Владимире заявили об избиении врача из-за осмотра пациентки в никабе.

Предположительно, нападавшим оказался местный житель 1999 года рождения. Сотрудники правоохранительных органов в российском регионе начали проводить проверку.

ЖЗЛ
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