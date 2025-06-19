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13:41, 19 июня 2025Бывший СССР

Российские войска поразили узел связи НАТО в Харьковской области

Лебедев: Российские войска поразили узел связи НАТО в Харьковской области
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска поразили узел связи НАТО в Купянском районе Харьковской области. Об этом заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

«В Купянском районе: разрушен командный пункт, поражен узел связи НАТО», — написал он.

Кроме того, подпольщик сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили цех сборки беспилотников и склад, где они хранились, в Лозовском районе. Там же под удар попал центр подготовки диверсантов.

Также российские войска уничтожили склад боеприпасов и пункт сбора территориальной обороны в Богодуховском районе региона.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВС России продвинулись вперед и стоят в двух километрах от Кутьковки в Харьковской области. По его словам, они сократили расстояние до населенного пункта после взятия Долгенького.

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