Российские войска взяли под контроль более двух километров админграницы ДНР

Марочко: Более двух километров админграницы ДНР перешли под контроль ВС РФ

Более двух километров админграницы Донецкой Народной Республики (ДНР) перешли под контроль Вооруженых сил (ВС) России после взятия населенного пункта Новониколаевка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Со взятием Новониколаевки наши бойцы, прежде всего, взяли более двух километров административной границы на западных рубежах ДНР на стыке с Днепропетровской областью», — сказал он.

Ранее Марочко также заявлял, что российские войска поразили узел связи НАТО в Купянском районе Харьковской области.

18 июня стало известно, что российские войска продолжили развивать наступление в Сумской области на севере Украины и оказались на расстоянии в 15 километров от столицы региона. Также военные полностью зачистили от подразделений ВСУ село Новониколаевка в Сумской области.