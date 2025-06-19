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15:15, 19 июня 2025Силовые структуры

Российской предпринимательнице ужесточили меру пресечения за обман на полмиллиарда рублей

Суд отправил в СИЗО предпринимательницу Суханкину за обман инвесторов на 500 млн
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд отправил в СИЗО 37-летнюю предпринимательницу Анну Суханкину по обвинению в обмане не менее 20 инвесторов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

Решение об ужесточении меры пресечения было принято на основании апелляции прокуратуры. Суханкиной вменяется часть 4 статьи 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

По данным РЕН ТВ, предпринимательница в 2021 году создала бизнес и стала привлекать инвесторов для открытия магазинов на площадках маркетплейсов, гарантируя высокую прибыль и 120% годовых. Однако обещания она не сдержала и стала получать угрозы, из-за чего уехала из страны. Ее задержали в аэропорту Москвы, когда женщина решила вернуться, и поместили под домашний арест. Причиненный инвесторам ущерб составляет полмиллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что в Челябинске дочь лишила отца коллекции швейцарских часов, поверив мошенникам.

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