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21:10, 19 июня 2025Спорт

Сборная России по дзюдо установила личный рекорд по количеству медалей на чемпионате мира

Сборная России по дзюдо установила личный рекорд по количеству медалей на ЧМ
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сборная России по дзюдо установила личный рекорд по количеству медалей, завоеванных на одном чемпионате мира. Об этом сообщает «Чемпионат».

На мировом первенстве 2025 года, проходящем в Будапеште, представители страны завоевали три золотые и две бронзовые медали. Россияне превзошли собственное достижение, установленное в 2021 году. Тогда дзюдоисты из России ограничились тремя победами.

На турнире в Будапеште россияне выступали в нейтральном статусе. В неофициальном командном зачете сборная уступила только Японии, в активе которой шесть золотых, четыре серебряные и четыре бронзовые медали.

Ранее сборная Украины по дзюдо отказалась выступать на чемпионате мира из-за возврата национальной символики белорусам. В федерации дзюдо страны сочли это решение политической слепотой.

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