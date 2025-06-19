Спецназ Росгвардии показал видео уничтожения американского бронеавтомобиля с бойцами ВСУ

Росгвардия показала видео уничтожения бронемашины Hummer с бойцами ВСУ

Уничтожение бронеавтомобиля Hummer американского производства с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) внутри спецназом Росгвардии показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы обнаружили бронемашину в ходе военной разведки и подняли ударный дрон. На кадрах снятых камерой дрона-камикадзе, видно как он оказывается на пути едущего по улице населенного пункта Hummerа. Попытка водителя за секунду до удара увести автомобиль в сторону успеха не принесла.

По информации ведомства, в ходе атаки была уничтожена и техника и весь находившийся в ней личный состав.

Ранее в Черниговской области спецназ Росгвардии ликвидировал технику ВСУ.