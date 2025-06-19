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09:05, 19 июня 2025Силовые структуры

Спецназ Росгвардии показал видео уничтожения американского бронеавтомобиля с бойцами ВСУ

Росгвардия показала видео уничтожения бронемашины Hummer с бойцами ВСУ
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Уничтожение бронеавтомобиля Hummer американского производства с бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) внутри спецназом Росгвардии показали на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует пресс-служба ведомства.

Росгвардейцы обнаружили бронемашину в ходе военной разведки и подняли ударный дрон. На кадрах снятых камерой дрона-камикадзе, видно как он оказывается на пути едущего по улице населенного пункта Hummerа. Попытка водителя за секунду до удара увести автомобиль в сторону успеха не принесла.

По информации ведомства, в ходе атаки была уничтожена и техника и весь находившийся в ней личный состав.

Ранее в Черниговской области спецназ Росгвардии ликвидировал технику ВСУ.

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