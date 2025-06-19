США ответили на вопрос о встрече Уиткоффа с иранскими коллегами

Белый дом: США контактируют с Ираном, но планов встречи с Уиткоффом нет

США продолжают контактировать с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате, но планов встречи спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа с иранскими коллегами сейчас нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает ТАСС.

«Что касается переписки между Соединенными Штатами и иранцами, то могу подтвердить, что переписка продолжается», — сказала она.

В американкой администрации также отметили, что президент США Дональд Трамп считает, что имеется «существенная вероятность» переговоров с Ираном по его ядерной программе.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после начала конфликта с Израилем несколько раз проводил прямые телефонные переговоры с Уиткоффом. В ходе разговоров Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.