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20:49, 19 июня 2025Мир

США ответили на вопрос о встрече Уиткоффа с иранскими коллегами

Белый дом: США контактируют с Ираном, но планов встречи с Уиткоффом нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leah Millis / Reuters

США продолжают контактировать с Ираном как в прямом, так и в непрямом формате, но планов встречи спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа с иранскими коллегами сейчас нет. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает ТАСС.

«Что касается переписки между Соединенными Штатами и иранцами, то могу подтвердить, что переписка продолжается», — сказала она.

В американкой администрации также отметили, что президент США Дональд Трамп считает, что имеется «существенная вероятность» переговоров с Ираном по его ядерной программе.

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи после начала конфликта с Израилем несколько раз проводил прямые телефонные переговоры с Уиткоффом. В ходе разговоров Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, пока Израиль не прекратит атаки.

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