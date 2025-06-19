Стало известно о подготовке Россией списка для возврата детей с Украины

Львова-Белова: Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть. Об этом стало известно RT.

Предположительно, документ намерены передать в ходе следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом, отметила омбудсмен.

Львова-Белова пояснила, что этим детям требуется воссоединение с семьями.

«Мы в обратку тоже готовим список, потому что это не верно, что они нам предоставляют списки - это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины», — сказала она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, Львова-Белова рассказала, что Россия уже готовила к возвращению пять детей из списка Украины.

Ранее омбудсмен заверила, что Россия не похищала детей с Украины. По ее данным, несовершеннолетние находятся с родственниками.