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13:34, 19 июня 2025Россия

Стало известно о подготовке Россией списка для возврата детей с Украины

Львова-Белова: Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что Россия готовит для Украины список детей, которых хочет вернуть. Об этом стало известно RT.

Предположительно, документ намерены передать в ходе следующего раунда переговоров между Москвой и Киевом, отметила омбудсмен.

Львова-Белова пояснила, что этим детям требуется воссоединение с семьями.

«Мы в обратку тоже готовим список, потому что это не верно, что они нам предоставляют списки - это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины», — сказала она на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Кроме того, Львова-Белова рассказала, что Россия уже готовила к возвращению пять детей из списка Украины.

Ранее омбудсмен заверила, что Россия не похищала детей с Украины. По ее данным, несовершеннолетние находятся с родственниками.

ЖЗЛ
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