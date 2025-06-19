Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:30, 19 июня 2025Мир

Стало известно о планах США нанести несколько ударов по ядерному объекту в Иране

ABC News: США могут нанести несколько ударов по подземному заводу в Фордо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время идет подготовка к такой возможной атаке в случае присоединения Соединенных Штатов к военным действиям Израиля. Также источник сообщил, что президент США Дональд Трамп «свыкается с этой идеей».

Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, расположенный в горных тоннелях неподалеку от города Кум в центральной части Ирана. Он является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана в случае, если Тегеран не согласится на проведение мирных переговоров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о наступлении российских военных в зоне СВО

    Стало известно о планах США нанести несколько ударов по ядерному объекту в Иране

    Путин заявил о присутствии немецких танков в Курской области

    В МИД Украины отвергли требование России уничтожить переданное Западом оружие

    Такер Карлсон извинился перед Трампом

    Россиян призвали отказаться от мочеиспускания в водоемах

    Путин дал совет Украине

    Студентка восхитила пользователей сети элегантной местью соседке-грязнуле

    Учительница 45 раз занялась сексом с подростком в школе и попала под суд

    Путин ответил на вопрос об ошибках на посту президента России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости