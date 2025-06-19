Стало известно о планах США нанести несколько ударов по ядерному объекту в Иране

ABC News: США могут нанести несколько ударов по подземному заводу в Фордо

США могут нанести не один, а несколько ударов по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник.

Отмечается, что в настоящее время идет подготовка к такой возможной атаке в случае присоединения Соединенных Штатов к военным действиям Израиля. Также источник сообщил, что президент США Дональд Трамп «свыкается с этой идеей».

Уранообогатительный завод в Фордо — подземный ядерный объект, расположенный в горных тоннелях неподалеку от города Кум в центральной части Ирана. Он является одним из наиболее защищенных объектов ядерной инфраструктуры страны.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что США могут принять участие в военной операции Израиля против Ирана в случае, если Тегеран не согласится на проведение мирных переговоров.