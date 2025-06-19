В Госдуме предложили сделать организацию подставных ДТП отдельным видом преступления

В Госдуме предложили считать организацию подставных ДТП отдельным преступлением

Умышленную организацию дорожно-транспортных происшествий в России предложили считать отдельным видом преступления, соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Об этом сообщил глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в Telegram-канале.

Мошенников, которые провоцируют подставные ДТП, сейчас в какой-то степени останавливает рост количества видеокамер на улицах. Однако эти люди придумывают новые схемы и методы обмана.

«Даже в случае разоблачения их судят по обычной "мошеннической статье" — и это при том, что действия автоподставщиков сопряжены с вымогательством, прямыми угрозами, умышленным нарушением ПДД и повреждением машин потерпевших», — написал Нилов и подчеркнул, что такое наказание является неэффективным.

В случае столкновения с автоподставщиками важно не вступать с ними в диалог, а сразу обращаться в правоохранительные органы, сообщал ранее автоюрист Дмитрий Славнов. Если МВД начнет оперативно-розыскную деятельность, то быстро поймет причастность граждан к мошенничеству.