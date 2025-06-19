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13:02, 19 июня 2025Бывший СССР

В Киргизии предложили отказаться от Кыргызстана

В Киргизии предложили не использовать название Кыргызстан
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Акылбек Батырбеков / Sputnik / РИА Новости

Депутат Жогорку кенеша (верхней палаты парламента) Киргизии Арсланбек Малиев посоветовал президенту республики Садыру Жапарову не использовать название Кыргызстан при упоминании в Организации Объединенных Наций (ООН). Его слова приводит ТАСС.

Он предложил использовать название «Кыргызская республика». Малиев не объяснил причину. Он лишь отметил, что такое название нужно использовать во время участия представителей страны в международных мероприятиях.

Депутат добавил, что поделился этой идеей с президентом Жапаровым. «Он меня послушал», — подытожил Малиев.

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Киргизии Темир Сариев предложил предоставить своим согражданам особый статус в России. Он это аргументировал ролью киргизов во время Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

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