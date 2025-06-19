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12:10, 19 июня 2025Бывший СССР

В Кремле оценили итоги первых двух раундов переговоров с Украиной

Песков: По итогам переговоров молодые ребята получили возможность вернуться
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: NataliaShatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл важным возвращение раненых и больных военнослужащих по итогам первых двух раундов переговоров с Украиной. Его слова передает ТАСС.

«Большое количество, сотни наших молодых и тяжело больных, раненых ребят вернулись из Украины. Это ли результат? Это очень важный результат. Наши молодые ребята получили возможность вернуться. Также мы отдали молодых украинцев», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле была проделана значительная работа, особенно в гуманитарной сфере.

Ранее Песков заявил, что Кремль надеется на продолжение работы по мирному урегулированию конфликта на Украине и на выход к третьему раунду переговоров с Киевом.

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