В Кремле оценили итоги первых двух раундов переговоров с Украиной

Песков: По итогам переговоров молодые ребята получили возможность вернуться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл важным возвращение раненых и больных военнослужащих по итогам первых двух раундов переговоров с Украиной. Его слова передает ТАСС.

«Большое количество, сотни наших молодых и тяжело больных, раненых ребят вернулись из Украины. Это ли результат? Это очень важный результат. Наши молодые ребята получили возможность вернуться. Также мы отдали молодых украинцев», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что в ходе двух раундов переговоров в Стамбуле была проделана значительная работа, особенно в гуманитарной сфере.

Ранее Песков заявил, что Кремль надеется на продолжение работы по мирному урегулированию конфликта на Украине и на выход к третьему раунду переговоров с Киевом.