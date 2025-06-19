В Кремле оценили влияние вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля

Песков: Вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет витком эскалации

Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва выразит большую обеспокоенность, если Вашингтон усилит свое участие в конфликте между Ираном и Израилем.

Ранее Песков заявил, что сейчас нет востребованности на посредничество Москвы в конфликте между Израилем и Ираном. Однако он отметил, что нельзя спрогнозировать, появится ли она в дальнейшем.