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18:10, 19 июня 2025Мир

В Кремле оценили влияние вовлечения США в конфликт Ирана и Израиля

Песков: Вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет витком эскалации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Возможное вовлечение США в конфликт Ирана и Израиля станет существенным витком эскалации на Ближнем Востоке. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Это будет означать дополнительный существенный виток эскалации для всего региона», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва выразит большую обеспокоенность, если Вашингтон усилит свое участие в конфликте между Ираном и Израилем.

Ранее Песков заявил, что сейчас нет востребованности на посредничество Москвы в конфликте между Израилем и Ираном. Однако он отметил, что нельзя спрогнозировать, появится ли она в дальнейшем.

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