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11:00, 19 июня 2025Мир

В Кремле рассказали об «оголтелой враждебности» Европы

Песков: Европа, в отличие от США, проявляет оголтелую враждебность
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Европа, в отличие от США, проявляет «оголтелую враждебность» по отношению к России. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы выходим на траекторию налаживания диалога с Вашингтоном. И мы видим полную, оголтелую враждебность и отрицание России со стороны европейцев», — отметил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что страны Европы всегда были и должны были быть заинтересованы в хороших отношениях с Россией. По его словам, именно европейские государства всегда были главными экономическими партнерами Москвы.

Ранее Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского должна стать итогом длительной работы.

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