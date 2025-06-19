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10:48, 19 июня 2025Мир

В Кремле рассказали об отношении Путина к помощи Трампа по Украине

Песков: Путин высоко ценит готовность Трампа помогать в урегулировании конфликта
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Президент России Владимир Путин высоко ценит готовность американского лидера Дональда Трампа помогать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Путин очень высоко ценит готовность Трампа помогать в регулировании этого конфликта, и усилия, которые прикладывает он лично и члены его команды. Это очень важно», — заявил он.

Ранее Песков заявил, что новый разговор по телефону между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на этой неделе пока не планируется

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