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05:48, 19 июня 2025Мир

В Кремле оценили возможность разговора Путина и Трампа

Песков: Новый разговор Путина и Трампа на этой неделе пока не планируется
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый разговор по телефону между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на этой неделе пока не планируется, пишет РИА Новости.

«Нет, сейчас нет таких планов», — отметил он.

Ранее Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР в победе во Второй мировой войне. «Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — сказал Ушаков.

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