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11:23, 26 июня 2026Россия

На подлете к Москве уничтожили два беспилотника

Мэр Собянин: Средства ПВО уничтожили два беспилотника на подлете к Москве
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Он отметил, что на месте падения обломков вражеских дронов начали работу сотрудники экстренных служб. Информации о пострадавших и значительных разрушениях на земле не поступало.

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 26 июня на регионы России стала самой массированной за год. Удалось засечь и сбить 660 дронов. Налетам тогда подверглись Московский регион, Белгородская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская, Липецкая, Ростовская, Воронежская, Тульская, Рязанская и Астраханская области. Кроме того, беспилотники сбивали над Крымом, Черным и Азовским морями. В Новомосковске повреждения были выявлены на промышленном предприятии, жительница Тульской области получила ранения.

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