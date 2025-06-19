В России больница засудила военкомат

В Пермском крае больница засудила военкомат за не оплаченные врачам медосмотры

В Пермском крае больница засудила военкомат за не оплаченные врачам медосмотры. Об этом сообщило Ura.ru.

По данным издания, Пермская краевая клиническая больница выиграла суд у ФКУ «Военный комиссариат Пермского края», задолжавшего медучреждению 7,6 миллиона рублей.

Удалось установить, что сотрудники больницы с 2017 по 2020 год проводили осмотры призывников. За это они не получили оплату в размере 5,23 миллиона рублей. Кроме того, еще 2,43 миллиона рублей начислили в виде процента за пользование чужими деньгами в период с июня 2021-го по апрель 2025-го с продолжением его начисления до момента выплаты, разъяснили в суде.

Представители военного комиссариата захотели обжаловать решение суда в вышестоящей инстанции.

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