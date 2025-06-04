В России мать рожденного с синяком на все лицо ребенка обвинила в его травмах медиков

Жительница Новосибирска обвинила медиков в травмах сына, полученных при рождении

В Новосибирске мать рожденного с синяком на все лицо ребенка обвинила в его травмах медиков и подала в суд. Ее историю публикует «Комсомольская правда».

Женщина рассказала, что роды проходили тяжело. «Был момент, что я начинала тужиться, а одна акушерка у другой спросила: "Ну что там?" Та ей ответила: "Да она ничего делать не хочет". В итоге акушерка давила мне на живот, чтобы я родила», — вспомнила она.

По ее словам, после рождения «сын обмяк, как тряпочка». Ближе к вечеру она заметила, что у новорожденного синяк на все лицо и плохо двигается рука — шевелятся только пальцы. Медики якобы убедили ее, что за ним нужно просто понаблюдать.

В другой больнице мальчику поставили диагноз «парез Дюшена-Эрба». Матери объяснили, что травмы ребенок мог получить во время родов — сначала он застрял головой, вследствие чего образовался синяк, а затем — плечом, и травмировал руку.

По факту произошедшего в Следственном комитете возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Однако женщина решила не ждать, когда расследование дела завершится, и подала иск в суд в гражданском порядке. На данном этапе суд назначил по делу независимую экспертизу, которую будут проводить в другом городе от семи месяцев до одного года.

Ранее сообщалось, что в Челябинске младенец прожил всего 14 часов после появления на свет. По предварительным данным, у ребенка диагностировали двустороннюю пневмонию.