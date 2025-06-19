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08:31, 19 июня 2025Россия

В России мигрант-нелегал напоил школьницу и поплатился

В Екатеринбурге нелегальный мигрант напоил 14-летнюю школьницу
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Екатеринбурге нелегальный мигрант напоил 14-летнюю школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал «Колоколъ».

23-летний иностранец списался с девочкой в интернете. В переписке он предложил школьнице погулять и выпить алкоголь.

Мужчину задержали при попытке скрыться. Удостоверяющих личность документов у него при себе не оказалось. До выяснения всех обстоятельств случившегося его задержали.

Ранее стало известно о другой школьнице, которую мигрант вывез в Челябинск и удерживал в квартире на протяжении двух недель. Отец россиянки подчеркнул, что сексуального насилия в отношении ее дочери совершено не было.

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