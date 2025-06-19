В России ответили на требование об особом статусе киргизов в стране

Депутат Калашников: Только для Киргизии особого статуса быть не может

Киргизия не может рассчитывать на особый статус в России на основании участия в Великой Отечественной войне, так как все республики СССР тогда воевали, считает председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и бывший премьер-министр республики Темир Сариев потребовал особый статус для граждан республики в России. Он объяснил это тем, что киргизский народ был с Россией в самое тяжелое время, в том числе защищал Москву во время Великой Отечественной войны в составе Панфиловской дивизии. Сариев также отметил, что Бишкек первым протянул руку России во время начала специальной военной операции.

«Особый статус предполагает особую конфигурацию того или иного сотрудничества. Например, союзное государство, тогда и особый статус. Например, Евразийский экономический союз, куда входит и Киргизия, там тоже свои есть особенности, так как общий рынок. У ОДКБ тоже есть некоторые определенные там вещи. Более широкий статус, это СНГ, оно более гуманитарного состава, а не столько формализованного», — сказал Калашников.

По словам депутата, не может быть такого, что только для армян, киргизов или казахов устанавливается какой-то отдельный особый статус. Он также заключил, что присвоение особого статуса не может быть связано с участием в Великой Отечественной войне, так как в ней участвовали все республики, входившие в СССР.

«Есть, конечно, двусторонние соглашения, где это может быть оговорено, но я об этом не знаю, об особом статусе. Если, например, Киргизия, Казахстан и Белоруссия в своих конституциях обозначают русский язык как язык общенационального общения или деловой язык, то и мы идем навстречу в наших решениях и учитываем это в отличие, например, от тех стран, с которыми у нас тоже хорошие отношения, но у них нет этой оговорки», — пояснил глава комитета.

10 апреля в Москве сотрудники полиции провели рейд в банном комплексе «Бодрость», были задержаны почти 60 мигрантов из Киргизии. Посла России Сергея Вакунова вызвали в МИД страны. Бишкек предъявил Москве ультиматум.