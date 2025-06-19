В российском регионе ребенку сломали обе ноги во время массажа в реабилитационном центре

В Якутии ребенку сломали обе ноги во время массажа в реабилитационном центре

В Якутии ребенку с инвалидностью сломали обе ноги во время массажа в реабилитационном центре. Об этом пишет «Газета.Ru».

По данным издания, ребенок проходил курс лечения в Республиканском центре реабилитации и спортивной медицины. Во время массажа ему сломали обе ноги. Еще один похожий случай произошел в детском саду «Ивушка», где двухлетний ребенок получил косой перелом нижней трети диафиза большой берцовой кости со смещением. В обеих ситуациях родители обвинили руководство в попытке скрыть факт произошедшего.

Инциденты прокомментировал глава российского региона Айсен Николаев. «Ни один факт травмирования ребенка не может быть оставлен без внимания. А тем более попытки скрыть произошедшее, увести от ответственности, оказать давление на родителей или ограничиться формальными отписками», — написал он в Telegram.

По словам Николаева, детский сад и реабилитационный центр, в которых дети получили травмы, «всесторонне проверят».

Ранее сообщалось, что на Урале воспитательница протащила ребенка по земле и сломала ему ногу. Инцидент попал на видео.