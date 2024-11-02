В России воспитательница протащила ребенка по земле, сломала ему ногу и попала на видео

На Урале воспитательница протащила ребенка по земле и сломала ему ногу

На Урале воспитательница протащила ребенка по земле и сломала ему ногу. Инцидент попал на видео, ролик опубликовал Ural Mash в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как женщина потянула ребенка за руку, тот упал, но она продолжала волочить его за собой. Затем россиянка резко подняла мальчика вверх, держа за одну руку, и пронесла таким образом его на расстоянии нескольких шагов.

Как утверждает канал, после произошедшего у годовалого мальчика оказалась сломана нога. Теперь следователи проверяют детский сад по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее во Владикавказе воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику. У него диагностировали перелом плечевой кости. Инцидент также попал на видео.