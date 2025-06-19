Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:53, 19 июня 2025Бывший СССР

В США рассказали об обвинениях Ермака в адрес чиновников из команды Трампа

Politico: Ермак называл чиновников из команды Трампа российскими агентами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в частных разговорах называл чиновников из администрации американского лидера Дональда Трампа «российскими агентами». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

По информации газеты, с подобными обвинениями Ермак выступал, в частности, в адрес спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который несколько раз встречался с главой России Владимиром Путиным.

Ранее Politico сообщило о крайне негативном отношении к Ермаку среди правящих кругов США. Отмечалось, что глава офиса украинского президента вызывает сильное раздражение как у демократов, так и у республиканцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вице-губернатора Ленобласти нашли застреленным в загородном доме

    Гибель вице-губернатора Ленобласти подтвердили

    В Белом доме спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия

    Украина вернула двух жительниц Курской области

    В Госдуме резко высказались о втягивании США в конфликт с Ираном

    В Иране назвали единственного предателя в конфликте с Израилем

    В Кремле высказались о дате третьего раунда переговоров с Украиной

    В США рассказали об обвинениях Ермака в адрес чиновников из команды Трампа

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» показала тело в микробикини

    Раскрыты планы США нанести удар самой мощной неядерной бомбой в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости