В США рассказали об обвинениях Ермака в адрес чиновников из команды Трампа

Politico: Ермак называл чиновников из команды Трампа российскими агентами

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в частных разговорах называл чиновников из администрации американского лидера Дональда Трампа «российскими агентами». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.

По информации газеты, с подобными обвинениями Ермак выступал, в частности, в адрес спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, который несколько раз встречался с главой России Владимиром Путиным.

Ранее Politico сообщило о крайне негативном отношении к Ермаку среди правящих кругов США. Отмечалось, что глава офиса украинского президента вызывает сильное раздражение как у демократов, так и у республиканцев.