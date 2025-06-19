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20:41, 19 июня 2025Мир

В США высказались о незаслуживающих сочувствия украинцах

Риттер заявил, что украинцы не заслуживают сочувствия из-за конфликта с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Никто не испытывает жалости к Украине из-за ударов со стороны России ввиду безответственных действий Киева. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире подкаста U.S. Tour of Duty.

Аналитик заявил, что российские войска стали чаще атаковать столицу республики, поскольку украинцы атаковали стратегические бомбардировщики РФ. «Идите к черту. Ваши безответственные действия против России могут привести к применению ядерного оружия, а это значит, что моя страна будет втянута в это», — подчеркнул спикер.

По его словам, украинцам также не стоит ждать сострадания из-за ответа Москвы на то «безобразие», которое устроили их власти.

Ранее стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа добивается, чтобы упоминание Украины в итоговом коммюнике саммита НАТО было сведено к минимуму. Известно, что в текущем проекте содержится лишь одно беглое упоминание об обороноспособности этой страны.

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