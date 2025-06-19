В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прозвучал взрыв

Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщает издание «Общественное» в четверг, 19 июня.

О причинах и месте взрыва не сообщается. Официальные лица пока не прокомментировали случившееся.

Ранее российские военные нанесли удары по международному аэропорту Жуляны в Киеве. Воздушная гавань была атакована беспилотными летательными аппаратами «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

16 июня в Сумах также произошли взрывы. Уже в 18:41 мск в регионе возникло предупреждение о воздушной тревоге.