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14:22, 19 июня 2025Бывший СССР

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прозвучал взрыв
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Leah Millis / Reuters

Взрыв прогремел в Сумах на севере Украины. Об этом сообщает издание «Общественное» в четверг, 19 июня.

О причинах и месте взрыва не сообщается. Официальные лица пока не прокомментировали случившееся.

Ранее российские военные нанесли удары по международному аэропорту Жуляны в Киеве. Воздушная гавань была атакована беспилотными летательными аппаратами «Герань» и гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

16 июня в Сумах также произошли взрывы. Уже в 18:41 мск в регионе возникло предупреждение о воздушной тревоге.

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