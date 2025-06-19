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09:11, 19 июня 2025Россия

В уральском регионе России объявили опасность БПЛА

В Оренбургской области объявили об опасности БПЛА
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

В Оренбургской области объявили об опасности атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил врио главы региона Евгений Солнцев в Telegram.

Тревогу объявили на всей территории региона. Солнцев не опубликовал никаких дополнительных сведений о возможной угрозе, однако призвал жителей быть бдительными. «Следите за дальнейшими оповещениями», — написал он.

По данным из открытых источников, расстояние от западной границы Оренбургской области до самых восточных территорий, контролируемым украинскими войсками, составляет около тысячи километров.

По данным Минобороны, в ночь на 19 июня Вооруженные силы Украины выпустили по России свыше 80 БПЛА. Под ударом оказались 11 регионов, в том числе столичный.

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