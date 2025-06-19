Вкус популярного алкогольного напитка изменится из-за глобальной проблемы

The Guardian: Вкус джин-тоника станет другим из-за глобального изменения климата

Вкус коктейля джин-тоник станет другим из-за изменения климата. К такому выводу пришли британские ученые из Университета Хериот-Уатт, пишет The Guardian.

Исследователи выяснили, что на фоне температурных колебаний меняется вкус ягод можжевельника — основного компонента джина. Дело в том, что выращенные в слишком влажных условиях ягоды делают популярный алкогольный напиток не таким вкусным.

Кроме того, учитывая тенденцию к тому, что осадки становятся все более частыми из-за глобального потепления, производить нормальный джин скоро не получится во многих подходящих для этого регионах.

Ранее ученые из Пенсильванского университета выяснили, что за последние 75 лет опасные атмосферные волновые явления, вызывающие продолжительные засухи, наводнения и волны тепла, стали происходить в три раза чаще.