Военкомы на Украине похитили клирика Украинской православной церкви

Сотрудники ТЦК на Украине похитили клирика УПЦ

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили клирика Каменской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Ростислава Калиновского. Об этом сообщает местный телеканал, его цитирует РИА Новости.

«ТЦК похитил священника УПЦ в Днепропетровской области. Сегодня в 05:00 клирика Каменской епархии УПЦ отца Ростислава Калиновского задержали», — указано в сообщении.

Отмечается, что клирика отправили на военно-врачебную комиссию и удерживают в Пятихатском отделе ТЦК Днепропетровской области.

Ранее подполье Николаева озвучило сумму взятки за освобождение от службы в ВСУ после мобилизации, цена может доходить до десяти тысяч долларов. В автобусе территориального центра комплектования это будет стоить 500-1000 долларов.