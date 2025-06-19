Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:52, 19 июня 2025Бывший СССР

Военкомы на Украине похитили клирика Украинской православной церкви

Сотрудники ТЦК на Украине похитили клирика УПЦ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили клирика Каменской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) Ростислава Калиновского. Об этом сообщает местный телеканал, его цитирует РИА Новости.

«ТЦК похитил священника УПЦ в Днепропетровской области. Сегодня в 05:00 клирика Каменской епархии УПЦ отца Ростислава Калиновского задержали», — указано в сообщении.

Отмечается, что клирика отправили на военно-врачебную комиссию и удерживают в Пятихатском отделе ТЦК Днепропетровской области.

Ранее подполье Николаева озвучило сумму взятки за освобождение от службы в ВСУ после мобилизации, цена может доходить до десяти тысяч долларов. В автобусе территориального центра комплектования это будет стоить 500-1000 долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил приглашение на саммит G20

    Во «ВКонтакте» появится эксклюзивное сообщество

    Российские моряки пять лет брали кота в рейсы и платили зарплату рыбой

    «Косолапый вандал» попытался украсть камеру в российском заповеднике и попал на видео

    Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой»

    На Землю придет магнитная буря

    Захарова ответила на заявления Зеленского о покупке вооружений у США

    Костин отреагировал на продолжающееся укрепление рубля

    Министр единства Украины не вернулся из Австрии

    Киллер по заказу отца устранил российского бизнесмена с помощью подушки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости