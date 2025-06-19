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09:22, 19 июня 2025Бывший СССР

Военкор объяснил вину Зеленского в больших потерях ВСУ

Военкор Кулько: ВСУ несут огромные потери из-за политических метаний Зеленского
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери из-за политических метаний президента страны Владимира Зеленского. О вине лидера государства сообщил российский военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Он рассказал о «полукотлах», в которые Зеленский загоняет украинские войска. Так, ВСУ не получают приказа на отход и не имеют возможности выйти, что приводит к большим потерям.

«Из-за таких вот политических решений, которые совершенно никак не нужны с военной точки зрения, противник несет такие большие потери», — объяснил Кулько.

Ранее командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин обвинил руководство ВСУ в постановке нереалистичных задач в Курской области, которые привели к неоправданным потерям личного состава. Из-за этого он принял решение об увольнении.

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