Военкор Кулько: ВСУ несут огромные потери из-за политических метаний Зеленского

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери из-за политических метаний президента страны Владимира Зеленского. О вине лидера государства сообщил российский военкор Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Он рассказал о «полукотлах», в которые Зеленский загоняет украинские войска. Так, ВСУ не получают приказа на отход и не имеют возможности выйти, что приводит к большим потерям.

«Из-за таких вот политических решений, которые совершенно никак не нужны с военной точки зрения, противник несет такие большие потери», — объяснил Кулько.

Ранее командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин обвинил руководство ВСУ в постановке нереалистичных задач в Курской области, которые привели к неоправданным потерям личного состава. Из-за этого он принял решение об увольнении.

