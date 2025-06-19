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14:14, 19 июня 2025Забота о себе

Врач предупредила о риске онкологии из-за приема некоторых витаминов

Эндокринолог Бавыкина: Витамины группы B могут повышать риск онкологии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Kinto / Unsplash

Многие считают витамины безобидными и принимают их для «профилактики», не задумываясь о последствиях. Однако даже полезные вещества могут обернуться опасностью, если принимать их бесконтрольно, заявила в беседе с KP.RU врач-эндокринолог Лариса Бавыкина.

По ее словам, особую осторожность стоит проявить с препаратами группы B. Эти витамины влияют на клеточное деление и при превышении доз могут повысить риск онкологических заболеваний.

Также не стоит забывать и о витамине D. Его избыток нарушает кальциевый обмен в организме. Это может привести к отложениям кальция в сосудах и, как следствие, к инфарктам или инсультам. В то же время исследования показывают, что у курильщиков, принимавших витамин A, повышался риск развития рака легких.

Бавыкина подчеркнула, назначать витамины должен только врач. Перед началом приема желательно сдать анализы, чтобы убедиться, что в организме действительно есть нехватка конкретного вещества. Иначе вместо пользы можно получить серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что низкие дозы витамина D могут повысить эффективность химиотерапии у женщин с раком груди. К такому выводу пришли ученые из Медицинской школы Ботукату при Университете штата Сан-Паулу.

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