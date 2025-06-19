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21:21, 19 июня 2025Россия

ВСУ попытались атаковать Курскую область беспилотниками

Минобороны: Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников ВСУ над Курской областью
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Курскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

По данным оборонного ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 украинских дронов над территорией российского региона. Атака была отражена в период с 19:30 до 20:00 по московскому времени.

В ночь на четверг, 19 июня, ВСУ выпустили по России свыше 80 беспилотников. Под удар попали Брянская, Курская, Смоленская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Белгородская, Рязанская и Астраханская области, а также Крым и Московский регион.

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