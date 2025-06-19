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09:35, 19 июня 2025Забота о себе

Женщинам дали рекомендации по выбору между тампонами и прокладками

Врач Илюхина: При воспалительных заболеваниях женщинам стоит выбирать прокладки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: GBALLGIGGSPHOTO / Shutterstock / Fotodom  

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что у тампонов, прокладок и менструальных чаш имеются как преимущества, так и недостатки. В своем Telegram-канале она дала женщинам рекомендации по выбору предметов интимной гигиены на период менструации.

Как отметила Илюхина, прокладки стоит выбирать подросткам, женщинам с повышенной чувствительностью слизистой оболочки и воспалительными заболеваниями. Среди минусов врач выделила риск раздражения и сыпи, плохой теплообмен и вероятность протекания во время активных движений.

По словам медика, тампоны подходят для тренировок и пляжа. Их можно выбирать при средних и обильных выделениях. Однако при повышенной сухости врач призвала использовать тампоныс осторожностью.

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Преимуществом менструальных чаш Илюхина назвала экономию денег, экологичность, долгий срок носки и отсутствие сухости слизистой, а среди недостатков — смещение при неправильном подборе размера, что чревато протеканием, и невозможность использования при аномалиях половых органов и воспалительных процессах.

В заключение специалистка добавила, что существуют еще и специальные трусы для менструации. По ощущениям они напоминают обычное нижнее белье, но их необходимо стирать сразу после носки, причем сохнут они долго. Минусом таким трусов Илюхина также назвала то, что они не всегда справляются при обильной менструации.

Ранее гинеколог Сабина Ханмирзоева рассказала, как женщинам проверить здоровье. По ее словам, одним из обязательных пунктов является УЗИ органов малого таза.

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