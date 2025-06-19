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04:01, 19 июня 2025Ценности

Звезда «Мира Юрского периода» вышла в свет с голой грудью

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Луна Блэйз

Луна Блэйз. Фото: Alan Chapman / Dave Benett / WireImage / GettyImages

Американская актриса и певица Луна Блейз в откровенном виде посетила мировую премьеру фильма «Мир Юрского периода: Возрождение», в котором она сыграла одну из главных ролей, в Лондоне. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

23-летняя звезда вышла в свет в облегающем платье длины миди, которое было оформлено декоративной чешуей и вырезами на груди и животе. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость не стала надевать под изделие бюстгальтер.

В то же время для своего образа Блейз подобрала золотистые босоножки с заостренным носом и массивные серьги. Визажисты, в свою очередь, дополнили ее внешний вид макияжем в нейтральных тонах, а стилисты — небольшим пучком на голове.

Ранее сообщалось, что американская актриса Сидни Суини показала грудь в откровенной съемке для журнала W Magazine.

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