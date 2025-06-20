58-летняя Холли Берри в купальнике попрыгала на батуте

58-летняя актриса Холли Берри в купальнике попрыгала на батуте

Американская актриса Холли Берри в откровенном виде попрыгала на батуте. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном видео 58-летняя звезда «Женщины-кошки» запечатлена в слитном купальнике черного цвета. Изделие оформлено белыми лямками и завязками на спине.

«Радость — это форма праздника, и сегодня мы выбрали радость», — подписала знаменитость пост, публикация набрала 46,1 тысячи лайков.

В мае сообщалось, что Холли Берри в откровенном наряде посетила вечеринку Nespresso x Brut, которая состоялась в рамках Каннского фестиваля. Для мероприятия актриса выбрала кружевное боди с частично оголяющим грудь вырезом.