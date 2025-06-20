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12:58, 20 июня 2025Россия

Алаудинов обратился с просьбой к россиянам

Алаудинов попросил россиян молиться за страну
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам. Его слова приводит Telegram-канал МОЛОТОВ «АХМАТ».

Офицер призвал жителей страны больше молиться «за нас, за Россию» и заявил о важности такой поддержки.

Алаудинов заявил, что бог любит Россию. Он также поблагодарил тех, кто с пониманием относится к происходящим в стране и мире событиям.

Ранее Алаудинов встретился с названным им «дебилом в рясе» священником Русской православной церкви схиигуменом Гавриилом, который был лишен подворья после высказывания о мусульманах. В ходе встречи стороны пришли к взаимопониманию.

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