Алаудинов встретился с оскорбленным им священником и извинился

Алаудинов встретился со схиигуменом Гавриилом и снова извинился перед ним

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов встретился с бывшим начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря схиигуменом Гавриилом и повторно извинился за оскорбление. Об этом генерал сообщил в своем Telegram-канале, прикрепив видео встречи.

«Я искренне извинился перед отцом Гавриилом. Я действительно извинился за то, что я выразился в той форме, в которой не подобает выражаться кавказцу, мусульманину», — сказал он.

Алаудинов отметил, что причиной конфликта стал вырванный из контекста фрагмент речи священника, однако после личного разговора они оба поняли, что их взгляды во многом совпадают.

Прежде Алаудинов назвал отца Гавриила «дебилом в рясе» за его рассуждения о мусульманах, а затем извинился. Перед этим в сети появился фрагмент проповеди священнослужителя с критикой мигрантов.