Алибасов отреагировал на сообщения о проблемах со здоровьем

Продюсер Бари Алибасов заявил, что чувствует себя умеренно

Российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем. Его цитирует 360.ru.

По словам медиаменеджера, он находится дома и чувствует себя умеренно. «Спасибо большое, что переживаете о моем здоровье. Я всем хочу сказать огромнейшее спасибо», — добавил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Алибасов срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что 78-летнего продюсера беспокоят тяжесть и боль в груди, которая отдает в челюсть, плечо и руку.