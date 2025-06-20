Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:55, 20 июня 2025Культура

Алибасов отреагировал на сообщения о проблемах со здоровьем

Продюсер Бари Алибасов заявил, что чувствует себя умеренно
Камилла Абдуллина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов прокомментировал сообщения о проблемах со здоровьем. Его цитирует 360.ru.

По словам медиаменеджера, он находится дома и чувствует себя умеренно. «Спасибо большое, что переживаете о моем здоровье. Я всем хочу сказать огромнейшее спасибо», — добавил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что Алибасов срочно обратился к врачам из-за проблем с сердцем. Отмечалось, что 78-летнего продюсера беспокоят тяжесть и боль в груди, которая отдает в челюсть, плечо и руку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не будет выбора». Армения может закрыть небо для российских самолетов. Что об этом известно?

    МИД одной страны выложил видео с президентом под песню «Матушка»

    Обвиненные в нацизме члены «Русской общины» обратились к силовикам после критики из Чечни

    Расширение льготной ипотеки на семьи с детьми до 14 лет отложили

    Юная россиянка отдала аферисту 100 тысяч долларов ради спасения отца

    Владелец Labubu лишился миллиардов после критики со стороны издания Компартии Китая

    Российские леса и болота назвали ключом к климатическому балансу Земли

    В Азербайджане улучшат тероборону

    Германия прокомментировала готовность Путина говорить с канцлером

    Военный эксперт раскрыл расстояние до Купянска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости