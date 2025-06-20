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13:13, 20 июня 2025Россия

Белоусов оценил взятие под контроль населенного пункта в Харьковской области

Белоусов: ВС РФ при взятии Московки взломали глубокоэшелонированную оборону ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России при взятии Московки в Харьковской области взломали глубокоэшелонированную оборону украинских войск. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, в боевых действиях участвовала 27-я мотострелковая бригада группировки войск «Запад».

«Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении», — говорится в сообщении.

О взятии населенного пункта под контроль 20 июня сообщило Минобороны России. Всего за неделю, по информации оборонного ведомства, российские войска заняли в зоне проведения спецоперации шесть населенных пунктов. Одним из них стало Долгенькое, также расположенное в Харьковской области.

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