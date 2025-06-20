Белоусов оценил взятие под контроль населенного пункта в Харьковской области

Белоусов: ВС РФ при взятии Московки взломали глубокоэшелонированную оборону ВСУ

Вооруженные силы (ВС) России при взятии Московки в Харьковской области взломали глубокоэшелонированную оборону украинских войск. Об этом сообщил глава Минобороны России Андрей Белоусов, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

По его словам, в боевых действиях участвовала 27-я мотострелковая бригада группировки войск «Запад».

«Личный состав, взламывая глубокоэшелонированную оборону противника, умело действует в наступлении», — говорится в сообщении.

О взятии населенного пункта под контроль 20 июня сообщило Минобороны России. Всего за неделю, по информации оборонного ведомства, российские войска заняли в зоне проведения спецоперации шесть населенных пунктов. Одним из них стало Долгенькое, также расположенное в Харьковской области.