Раскрыты детали скандала между Джастином и Хейли Бибер

The Sun: В День отца между Джастином и Хейли Бибер произошел скандал

В День отца между певцом Джастином Бибером и его супругой, моделью Хейли Бибер произошел конфликт, который вызвал слухи о возможном разводе пары. Детали произошедшего раскрывает The Sun.

По словам инсайдера, блогерша была крайне раздражена и в резкой форме высказалась о муже, назвав его «ребенком». Отмечается, что Хейли неоднократно настаивала на необходимости профессиональной помощи для артиста.

Несмотря на это, исполнитель продолжал делать эмоциональные публикации в социальных сетях, в том числе с критикой по поводу Дня матери и фотографиями, намекающими на разлад в отношениях с женой.

Собеседник газеты указал на то, что Хейли устала от нестабильного поведения супруга и его «негативного и инфантильного» отношения. Официальные представители пары ситуацию не прокомментировали.

Ранее бывший менеджер и креативный директор бренда JB Drew House Джастина Бибера Райан Гуд рассказал о пугающих отношениях артиста с пастором церкви, в которую они оба ходили.