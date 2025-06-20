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12:04, 20 июня 2025Силовые структуры

Дроны и квадрокоптеры на миллион рублей за пару минут воры вынесли из российского магазина

В Екатеринбурге воры украли дроны и квадрокоптеры из салона на миллион рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «112»

В Екатеринбурге воры обокрали салон техники, похитив дроны и квадрокоптеры на один миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Злоумышленники проникли в помещение магазина в 01:13 — сработала сигнализация и на место происшествия выехала полиция. Но воры действовали быстро и управились за пару минут: они разбили витрины и набили сумки дорогой техникой. Преступники похитили около десяти аппаратов с витрины и еще несколько — находившихся на ремонте.

Уже установлено, что похищенные летательные аппараты не способны осуществлять перевозку грузов и их последующий сброс. Отмечается, что ворам будет сложно сбыть подобную технику без документов в текущих реалиях.

Ранее в Москве полиция задержала мужчину за похищение сливочного масла и угрозы продавцам.

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