Двое полицейских на глазах у всех занялись сексом в автомобиле

На Кипре двоих полицейских отстранили от службы после того, как они на глазах у всех занялись сексом в автомобиле. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщину-полицейского, занимающуюся сексом с коллегой-мужчиной, заметил ехавший мимо автомобилист. Он снял их на видео и опубликовал кадры в соцсетях.

Обоих полицейских без труда идентифицировали. Как выяснилось, один из них занимался сексом в рабочее время. В их отношении начато дисциплинарное и уголовное расследования. Им могут грозить обвинения в пренебрежении служебными обязанностями и непристойном поведении.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина и женщина из Китая попали в тюрьму за то, что занялись сексом на глазах у прохожих. Задержанный заявил, что не знал, что нарушает закон.