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02:01, 20 июня 2025Из жизни

Двое полицейских на глазах у всех занялись сексом в автомобиле

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Christoph Reichwein / DPA / Globallookpress.com

На Кипре двоих полицейских отстранили от службы после того, как они на глазах у всех занялись сексом в автомобиле. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Женщину-полицейского, занимающуюся сексом с коллегой-мужчиной, заметил ехавший мимо автомобилист. Он снял их на видео и опубликовал кадры в соцсетях.

Обоих полицейских без труда идентифицировали. Как выяснилось, один из них занимался сексом в рабочее время. В их отношении начато дисциплинарное и уголовное расследования. Им могут грозить обвинения в пренебрежении служебными обязанностями и непристойном поведении.

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