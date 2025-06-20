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00:27, 20 июня 2025Мир

Эксперт заявил о разрушении имиджа Трампа-миротворца

Политолог Сушенцов: Трамп подорвал имидж миротворца после угроз в адрес Тегерана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных штатов Америки (США) Дональд Трамп подорвал собственный имидж миротворца, который он конструировал до этого, из-за угроз в адрес Тегерана. Об этом журналистам ТАСС заявил декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, член научно-экспертного совета при Совете безопасности РФ Андрей Сушенцов.

Как отмечает эксперт, репутация Вашингтона упадет во всем мире, если решение об ударах по ядерным объектам Ирана все-таки будет принято. По его мнению, на основании определенных косвенных признаков можно предположить, что американские военные действительно готовятся к участию в израильско-иранском конфликте. Одним из ключевых тезисов Вашингтона здесь является то, что у Тегерана не должно быть возможностей по обогащению урана.

Сушенцов добавил, что у США достаточно сил и средств для нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в рамках атаки с воздуха. Однако эксперт акцентирует внимание на неготовности их вооруженных сил к масштабной сухопутной кампании.

Ранее бывший посол России в Тегеране допустил потерю Трампом авторитета и подрыв его роли в качестве миротворца. По его словам, провал переговоров открыл бы окно возможностей для террористических действий Израиля.

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