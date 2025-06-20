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10:39, 20 июня 2025Россия

Хинштейн рассказал о возвращенных с Украины россиянках

Врио губернатора Хинштейн: Возвращенные с Украины россиянки прибыли в Курск
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Александра Хинштейна

Возвращенные с Украины жительницы Суджанского района прибыли в Курск. Об этом рассказал в Telegram врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По словам чиновника, одна из россиянок не виделась с мужем с 5 августа 2024 года. «Говорит, супруг даже не сразу поверил. Уже сейчас он должен был приехать в Курск, чтобы встретиться с женой», — рассказал Хинштейн.

Он добавил, что все возвращенные с территории Украины прошли медицинский осмотр. «Обязательно обеспечим необходимое лечение, поможем восстановить документы и оформить выплаты», — подытожил врио губернатора.

12 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что на Украине по-прежнему остаются 34 жителя Курской области. По словам российского омбудсмена, некоторое время назад сотрудников Красного Креста перестали к ним пускать.

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